Елена Лодыгина журналист В Пермском крае вырос спрос на участки для жилищного строительства на 70% В прошлом году заключено 1829 сделок Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

На фоне пандемии коронавируса и колебаний курсов валют в Пермском крае, как и в России в целом, в 2020 году вырос спрос на земельные участки. По сравнению с 2019 годом — на 70%. Об этом сообщает Управление Росреестра по Пермскому краю.

Всего зафиксировано 1829 сделок по договорам купли-продажи, из них 1757 земельных участков были приобретены физлицами, 72 участка — юридическими лицами. Общая стоимость земельных участков, приобретённых в собственность физлиц, составила более 734 млн руб. Сумма от продажи участков, проданных в собственность юрлиц, — около 500 млн руб.

Аналитики рынка недвижимости отмечают, что спрос на частное жильё вырос в 2020 году и на фоне колебаний курсов валют: россияне начали искать подходящие способы сохранения сбережений.

На рынке загородного жилья сказалась сельская ипотека, запущенная в 2020 году. Поэтому большая часть участков была приобретена для жилищного строительства (1336 участков были куплены физлицами и 16 участков — юрлицами). Ещё 49 земельных участков куплены гражданами для сельскохозяйственного назначения, 25 сельхозучастков — юридическими лицами.

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