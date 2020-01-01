Елена Синица Пермский край попал в число лидеров по уровню коррупции среди регионов РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Одним из лидеров среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стал Пермский край. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

На первом месте по данному показателю — Москва. «Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», — сообщил Виктор Балдин.

Он отметил, что «в коррупционных сводках всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры. «Вместе с тем, одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», — уточнил представитель Генпрокуратуры.

Меньше всего взяток в 2020 году зафиксировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

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