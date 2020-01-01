Елена Лодыгина журналист В ТРЦ «Планета» откроются ещё три магазина федеральных брендов Поделиться Поделиться Твитнуть

Весной 2021 года в торгово-развлекательном центре «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) в Перми откроются магазины федеральных брендов: O’STIN, FUNDAY, и «Спортмастер».

Магазин FUNDAY откроется в Перми впервые, его площадь составит 1077 кв. м. Площадь магазина O′STIN составит 900 кв. м, магазина спорттоваров «Спортмастер» — 2,3 тыс. кв. м. Все три магазина будут размещаться на втором этаже нового торгового центра.

Строительство магазинов находится на этапе выполнения строительно-монтажных работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании-девелопера Malltech.

Напомним, открытие ТРЦ «Планета» запланировано на конец первого квартала нынешнего года. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Сейчас строительство ТРЦ находится на этапе отделочных работ.

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