Григорий Серёдкин К территории городского лесничества в Перми добавят 200 га В рамках лесоустройства выделено Новолядовское участковое лесничество Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках лесоустройства планируется увеличить площадь, покрытую лесными насаждениями, более чем на 200 га. Об этом сообщили в горадминистрации.

В рамках лесоустройства выделено новое участковое лесничество — Новолядовское. Администрация Перми уже передала необходимые документы в Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

Как отметили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, новое деление на лесничества позволит увеличить эффективность контроля за территорией.

Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми:

— Мы провели масштабную работу в рамках нового лесоустройства и уточнения границ лесничества. Последний раз лесоустройство проходило в 2010 году и утверждалось Федеральным агентством лесного хозяйства почти два года. Сейчас мы договорились о более оперативной работе над документом. Новые материалы станут основой охраны, защиты, воспроизводства городских лесов на следующие 10 лет.

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