Сергей Данилов Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения противоэпидемического режима в 165 организациях Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с 27 по 28 февраля текущего года из 677 прошедших проверку объектов торговли, транспорта, общепита, быта, досуга и развлечений нарушения противоэпидемического режима выявлены на 165 (24,4%). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в сегментах продовольственной (сетевые магазины) — 60 (30,8%) и непродовольственной (крупные магазины) торговли — 44 (32,8%), торгово-развлекательных центров — 23 (26,7%).

Проверки проводились специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и краевого Центра гигиены и эпидемиологии в рамках мониторинга соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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