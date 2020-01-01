За сутки в Прикамье выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 159 новых случаев заражения COVID-19. Из них 42 человека проходят лечение в больницах, 117 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 159 новых инфицированных 71 — мужчины, 88 — женщины.

Также за сутки вылечился 201 человек. Восемь пациентов скончались непосредственно от коронавируса, ещё три — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 48 059 случаев заражения, 40 677 человек вылечились, 2982 — скончались (1783 — непосредственно от коронавируса, 1199 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 1947 человек, госпитализированы 826, на аппарате ИВЛ — 67 человек, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 40,2%.

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