Массовые гуляния на Масленицу заменят фестиваль и ярмарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Чучело в этом году сжигать не будут

Виктор Михалев

Вместо массовых общегородских мероприятий в Перми пройдёт масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около», сообщает пресс-служба администрации города. Площадками концертных программ и арт-перформансов станут социокультурное пространство «Завод Шпагина», Пермская арт-резиденция, частная филармония «Триумф», концертный зал Дворца детского (юношеского) творчества и храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В течение масленичной недели здесь состоятся концерты пермских коллективов и исполнителей, входящих в состав «ПермьКонцерта».

«В прошлые годы в масленичных гуляниях принимали участие порядка 12–15 тыс. человек. В этом году сжигания чучела и больших гуляний не предусмотрено, поскольку они подразумевают массовое скопление зрителей, а это сегодня запрещено в связи с указом губернатора Пермского края и эпидемиологической ситуацией», — отмечают в пресс-службе.

На открытии фестиваля 8 марта в 13:00 в четырёх пространствах Пермской арт-резиденции зрителям будут представлены произведения мировой классики в оригинальных переложениях, вариации популярных песен, исполненных на народных инструментах, авторский музыкальный материал в нестандартной подаче, фольклор в синтезе с живописью пермских художников.

В рамках фестиваля 12 марта в 18:00 состоится также благотворительный вечер совместно с благотворительным фондом «Берегиня». Завершится фестиваль 14 марта в 17:00 концертом симфонической музыки в частной филармонии «Триумф». С подробной программой можно ознакомиться на сайте permconcert.ru.

Кроме того, с 8 по 14 марта на территории набережной Камы пройдет масленичная ярмарка.

Мероприятия в помещениях будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

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