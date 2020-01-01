Сергей Данилов Пермские бакетболистки из «ПАРМА-КОР» одержали первую победу в плей-офф чемпионата России Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 5 марта, на паркете ФОК «Победа» пермский женский баскетбольный клуб «ПАРМА-КОР» обыграл соперниц из БК «Юность» (Пенза) в рамках 1/4 финала чемпионата России женской Суперлиги-2 — 75:73. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Это была первая встреча коллективов в плей-офф турнира, следующий матч между соперницами состоится 9 марта в Пензе. Серия пройдёт до двух побед одной из команд.

Самыми результативными в составе нашей команды стали: Мария Харчикова — 27 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата; Анастасия Домнина — 22 очка, 3 подбора; Элина Анциферова — 13 очков, 12 подборов, 3 перехвата.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.