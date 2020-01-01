Григорий Серёдкин В длинные выходные в Прикамье придёт похолодание Ночью температура воздуха может опуститься до -26° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие выходные в Пермский край придут похолодания. Ночью возможны спады температуры до -26°, сообщает ВЕТТА.

Так, ночью с пятницы на субботу температура воздуха достигнет -18°. Днём 6 марта на территории региона будет от -8° до -13°. К вечеру прогнозируются морозы, которые усилятся в ночные часы.

В воскресенье ночью в отдельных районах установится туман, температура воздуха опустится до -21° ...-26° градусов. Днём воздух прогреется до -9° ...-14°.

8 марта в северных районах региона ожидается похолодание ниже -20°. В остальной части края — от -13° до -18°.

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