HeadHunter: в Прикамье в коррупционных схемах участвовали 17% женщин и 36% мужчин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию аналитиков рекрутингового портала hh.ru в Пермском крае женщины реже сталкиваются со случаями коррупции на работе. 83% участниц опроса сообщили, что никогда не участвовали в подобных схемах, а вот среди мужчин таких всего 64%. Об этом сообщает «Рифей».

Кроме того, мужчины больше женщин склонны к служебным романам: 32% из них сообщили, что хотя бы однажды вступали в романтические отношения с коллегами. Среди женщин таких — 27%.

В Пермском крае мужчины чаще всего ищут вакансии в сфере «производство, сельское хозяйство» (12% от общего числа мужских резюме), «IT, телеком» (10%) и «транспорт и логистика» (9%). Женщины же больше предпочитают работать в сфере «продаж» (18% от общего числа женских резюме), «административным персоналом» (11%) или в «бухгалтерии» (10%)».

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