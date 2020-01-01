Умные часы вместо смартфонов получат женщины на 8 Марта Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 Марта. Рост спроса на них накануне праздника оказался в два раза ниже, чем в прошлом году, отмечают аналитики «МегаФон Ритейл». Этой весной предпочтения отдают умным часам и браслетам, интерес к таким гаджетам вырос втрое, сообщает пресс-служба компании.

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов — Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирают в подарок, сейчас в тренде зелёный, розовый и серый цвета.

Те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растёт спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

Если в прошлом году планшеты показывали отрицательную динамику и не пользовались спросом накануне праздников, сейчас ситуация изменилась, категория показывает заметный рост. А вот аксессуары и товары для красоты и здоровья, например умные зубные щётки и весы, которые активно дарили 23 февраля, накануне 8 Марта в число быстрорастущих категорий не попали. Средняя стоимость подарков в этом году — от 15 000 до 20 000 руб., этот ценовой диапазон растёт сейчас наиболее активно.

Интересно, что за подарками накануне 8 Марта чаще идут не в интернет-магазин, а в розничные салоны: там в предпраздничные дни все категории показывают более активный рост.

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