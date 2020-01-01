Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директор Дягилевского фестиваля готовит заявление о клевете Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета

Константин Долгановский

Анонимный телеграм-канал «Подковёрка» опубликовал 5 марта информацию о том, что «Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по даче взятки в отношении одного индивидуального предпринимателя, который являлся постоянным подрядчиком Пермского театра».

По информации телеграмеров, в период с 2017 по 2019 год во время проведения Дягилевского фестиваля некий предприниматель «с целью повышения прибыли от предпринимательской деятельности и оказания содействия в заключении контрактов с подконтрольными ему организациями» передавал директору Дягилевского фестиваля Анне Касимовой взятку в размере 700 тыс. руб.

«Коммерсант-Прикамье» дополняет новость тем, что дело расследуется в Ленинском районе. Издание сообщает, что официальный комментарий от Следственного комитета получить не удалось.

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета узнали новость из средств массовой информации. Анна Касимова факт получения взятки не признаёт и готовит заявление в полицию о распространении клеветы.

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