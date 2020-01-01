Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Подведены итоги грантового конкурса «Пермская библиотека»

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Белогорская панорама. Худ. А.Зеленин. Нач. ХХв..

Белогорская панорама. Художник Алексей Зеленин. Нач. ХХв. Репродукция предоставлена Владимиром Гладышевым

Первый в 2021 году грантовый конкурс программы «Пермская библиотека» выбрал пять проектов-победителей.

Финансовую поддержку краевого минкульта получили два выпуска пермского литературного журнала «Вещь» (18 +) и три книги.

Юрий Куроптев, редактор журнала «Вещь»:

— «Вещь» позиционирует себя не как литературный альманах, этакая витрина с лучшими текстами, а как литературный журнал, в котором публикуется реальный процесс сегодняшней литературной ситуации в Перми, на Урале и в стране. Именно поэтому мы держим в секрете состав будущих номеров. Но кое о чём рассказать всё-таки стоит. В декабре 2020 года прошёл литературный фестиваль «Компрос». Одно из его мероприятий — «Шанс для неизданных книг», по его итогам мы решили взять в журнал поэтическую подборку Селима Эсилова, врача и поэта из Чечни. Второе мероприятие фестиваля — «Критические дни». Его идея — привлечь внимание к литературной критике. В журнал войдут несколько критических текстов, которые были представлены на фестивале. Про остальное можно будет узнать, открыв сам журнал или скачав его электронную версию. Первый номер появится летом, второй — следующей зимой.

Известный журналист и краевед Владимир Гладышев намерен опубликовать документальную повесть-исследование «Жил в Перми художник» (12 +) о жизни и творческом наследии уральского художника, иконописца, педагога Алексея Несторовича Зеленина. Книга включает репродукции редких фотодокументов и картин Зеленина.

«Кама и Урал» (12 +) Владимира Немировича-Данченко — первое современное переиздание знаменитой книги. Книга будет иллюстрирована фотографиями путешественников XIX — начала XX века.

Книгу Натальи Возяковой «Я эту землю Родиной зову…» (6 +) планирует издать Суксунская библиотека. Книга соберёт материал из газетных статей и воспоминаний жителей села о быте, традициях и обычаях минувших лет, а также редкие образцы фольклора.

Ещё три заявки, представленные на конкурс, экспертная комиссия отклонила.

Заявки на проекты «Пермская библиотека» рассматриваются дважды в год. Второй этап отбора пройдет с 4 по 21 мая. На реализацию проекта можно получить до 200 тыс. руб. За семь лет действия программы победителями конкурса «Пермская библиотека» стали 97 проектов.

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