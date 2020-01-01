Григорий Серёдкин Турция будет требовать у россиян отрицательный тест на COVID-19 до 15 апреля Ранее сообщалось, что это требование продлится до конца мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Отрицательный ПЦР-тест с въезжающих в Турцию российских туристов будут требовать до 15 апреля. Об этом сообщает официальный твиттер посольства России в Анкаре. Ранее говорилось о том, что требование продлено до 26 мая.

Тест должен быть сделан не более, чем за 72 часа до поездки. Требование касается всех пассажиров старше шести лет. Лица, которые не предоставили отрциательный тест, к полёту допускаться не будут. Отметим, что требование не распространяется на транзитных пассажиров.

Напомним, Турция ввела требование о справках на COVID-19 при въезде 30 декабря 2020 года в связи с распространением «британского» штамма коронавируса. Документ на английском языке требуется предъявить при посадке в самолет.

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