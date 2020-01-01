В Прикамье заболеваемость COVID-19 снижается 23-и сутки подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 169 новых случаев заражения COVID-19. Динамика снижения количества новых случаев наблюдается 23-и сутки подряд.

Также за сутки вылечился 251 человек, шесть пациентов скончались непосредственно от коронавируса, трое — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 47 735 случаев заражения, 40 169 человек вылечились, 2962 — скончались (1769 — непосредственно от коронавируса, 1193 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 1912 человек, госпитализирован 831 пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 64 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 41%.

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