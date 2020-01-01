Елена Лодыгина журналист В Прикамье подрядчик предоставил недействительную банковскую гарантию и сорвал план по расселению аварийного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Стронг» выиграло аукцион на приобретение квартир для расселения граждан из аварийного фонда по этапу 2021 года. Заказчиком работ выступила администрация Красновишерского городского округа. По условиям договора подрядчик должен был предоставить заказчику банковскую гарантию в виде 30% от начальной максимальной цены контракта. Однако при предоставлении банковской гарантии выяснилось, что она не зарегистрирована в соответствующем реестре.

Подрядчик был признан уклонившимся от заключения контракта. Заказчик направил в Пермское УФАС заявление о включении сведений об ООО «Стронг» в Реестр недобросовестных поставщиков.

Однако компания утверждала, что при подписании контракта специалист допустил ошибку, предоставив некорректную банковскую гарантию. После запроса антимонопольщиков в кредитную организацию выяснилось, что банк гарантию данной компании даже не выдавал.

«Поставщик сорвал план текущего года по расселению жителей Красновишерска из аварийного жилья и помешал эффективному использованию бюджетных средств, выделенных на эти цели. Указанные обстоятельства, с учётом социальной значимости закупки, свидетельствуют о нарушении прав заказчика и причинении вреда общественным интересам, что недопустимо, так как приводит к нарушению прав граждан», — пояснила начальник отдела контроля закупок Пермского УФАС России Екатерина Субботина.

Было принято решение включить ООО «Стронг» в Реестр недобросовестных поставщиков. Не согласный с таким решением поставщик обратился в Арбитражный суд Пермского края, но проиграл дело. Решение Пермского УФАС было признано правомерным.

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