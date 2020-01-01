Работа филиала «Азот» с ветеранской организацией отмечена в Государственной думе Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» принял участие в II Всероссийском совещании председателей советов ветеранов предприятий на тему «Организация поддержки предприятий и организаций во время коронавирусной инфекции: «Волонтёры и помощь предприятий — ветеранам». Организатором совещания выступают Комитет Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и Союз наставников по повышению производительности труда, сообщает пресс-служба предприятия.

Цель всероссийского совещания — сбор, систематизация и тиражирование лучших практик по организации совместной работы руководства, совета ветеранов, профкома, молодёжной организации предприятия по выстраиванию процесса привлечения ресурсов предприятия и его работников. Мероприятие проходило в режиме online. Участие в нём приняли представители таких компаний, как ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «Татнефть», ПАО «Норникель» и др. Всего на участие в совещании заявились около 700 человек. Но право рассказать о своей работе было предоставлено лишь 22 участникам, председателям советов ветеранов, деятельность которых может стать примером для других.

Филиал «Азот» представляла председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Азот» в г. Березники Татьяна Шеломова. Татьяна Гершовна рассказала о работе организации, подчеркнув, что вся деятельность строится в тесном взаимодействии с предприятием, его молодёжной организацией. В период пандемии большую поддержку ветеранам оказало руководство «Азота». Волонтёры, члены молодёжной организации «Лига лидеров», организовали штаб, прошли онлайн-обучение, получили сертификаты и оказывали помощь ветеранам филиала в покупке лекарств, продуктов, оформлении документов и т. д. К сожалению, массовые мероприятия в юбилейном году были отменены в связи с эпидемиологической ситуацией. Однако все ветераны-азотчики не остались без поздравлений и подарков. Была организована выдача памятных медалей и сертификатов от филиала участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Ко Дню Победы дети войны получили памятные знаки «75 лет Победы» и продуктовые наборы. Всего поздравили 450 пожилых людей.

Летом ветеранская организация приняла участие в онлайн-конкурсах «Радуга талантов», «Лучший дачный участок». В городском военно-спортивном слёте «Наследники Победы» представители совета ветеранов «Азота» стали единственными участниками среди ветеранских организаций города.

Выделяемые заводом средства на деятельность совета ветеранов позволяют в том числе оплачивать доставку 2000 экземпляров корпоративной газеты «Азотчик» членам совета ветеранов. Особое значение такая коммуникация имела в прошлом году и в настоящее время — в газете представлена вся необходимая информация по ситуации с COVID-19, на профилактику заболевания завод выделил 45 млн руб. Ветераны информированы о том, как сделать прививку от коронавирусной инфекции, также в «Азотчике» регулярно выходят статьи с советами врачей.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ» по персоналу:

— В компании «УРАЛХИМ» ветеранам всегда уделяется особое внимание. В 2020 году на реализацию деятельности совета было выделено более 16 млн руб. Организация ветеранов «Азота» одна из старейших в городе — ей 65 лет. На учёте состоят 2300 человек, из них участников Великой Отечественной войны два человека, 39 тружеников тыла. Наши ветераны всегда активны и позитивно настроены, не пропускают ни одного корпоративного мероприятия. И мы рады, что наш пример сотрудничества предприятия и совета ветеранов стал интересен и замечен на федеральном уровне.

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