Елена Лодыгина журналист Подросток, обвиняемый в тройном убийстве, отправлен в СИЗО на два месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Краевое управление Следственного комитета предъявило обвинение несовершеннолетнему жителю п. Октябрьского в совершении тройного убийства (пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью)). По версии следствия, 16-летний молодой человек зарубил топором трёх членов своей семьи (родителей и сестру), после чего уехал в Екатеринбург, где был задержан. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Задержанный уже признался в совершении преступления. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления. В ходе расследования несовершеннолетнему будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

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