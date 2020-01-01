Названы даты Дягилевского фестиваля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Дягилевский фестиваль состоится в Перми с 10 по 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.

При этом, в отличие от прошлого года, когда мероприятия прошли в онлайн-формате, в этом году запланирован традиционный формат, то есть с участием зрителей.

Программа будет объявлена позже. Руководить фестивалем, как и было объявлено ранее, будет Теодор Курентзис.

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