Елена Лодыгина журналист Фонд защиты прав дольщиков отменил аукционы на обследование двух пермских долгостроев Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд защиты прав граждан - участников строительства Пермского края

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края» отменил две закупки на проведение проектно-изыскательских работ по долгостроям на ул. Адмирала Ушакова, 34 и ул. Кировоградской, 70. В обоих случаях причиной отмены стало позднее получение документов. Конкурсной комиссией было принято решение повторно объявить запрос предложений.

Напомним, подрядчик должен был выполнить техническое обследование двух долгостроев — на ул. Адмирала Ушакова, 34 и ул. Кировоградской, 70, скорректировать проектную документацию, пройти госэкспертизу и доработать рабочую документацию. На все работы давалось 10,5 месяца. Работы на ул. Адмирала Ушакова, 34 были оценены в 25,2 млн руб., на Кировоградской, 70 — в 23,8 млн руб.

Отметим, дом на Кировоградской возводится с 2013 года, его должны были достроить в 2016 году, но застройщик — ЖСК «Правый берег» — снизил темпы строительства, а в 2019 году ушёл в банкротство.

Высотку на ул. Адмирала Ушакова, 34 начали возводить в 2016 году и приостановили работы в 2017 году. Впоследствии в отношении застройщика ООО «А-Технология» было введено конкурсное производство.

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