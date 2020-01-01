«Уралкалий» объявляет о партнёрстве с командой «Формулы-1» Haas Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» объявляет о подписании спонсорского контракта с компанией HAAS FORMULA LLC, под управлением которой находится команда «Формулы-1» Haas Formula 1 Racing Team.

По условиям соглашения «Уралкалий» станет титульным спонсором команды, которая будет переименована в Uralkali Haas F1 Team, сообщает пресс-служба компании.

Сезон «Формулы-1» 2021 года будет включать в себя 23 этапа, которые будут проводиться в 22 странах по всему миру. «Уралкалий» поставляет калийные удобрения в 16 из этих стран, планируя при помощи спонсорской кампании повышать свою узнаваемость и объём продаж на основных экспортных рынках.

В рамках спонсорского проекта «Уралкалий» представляет свой обновлённый логотип, который будет способствовать повышению уровня узнаваемости компании, являющейся крупнейшим производителем калийных удобрений в России. Обновлённый логотип гармонично вписывается в визуальную концепцию идентификации бренда «Уралкалия» наряду с текущим фирменным стилем, отмечают в компании.

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