Григорий Серёдкин
Четыре гандболиста «Пермских медведей» вызваны в сборную Украины
Их национальная команда дважды сыграет со сборной Фарер
Сразу четыре игрока пермского ГК «Пермские медведи» вызваны на сбор национальной команды Украины. Это Евгений Жук, Евгений Буйненко, Эдуард Захаров и Александр Кириленко, сообщает клубная пресс-служба.
10 и 14 марта в рамках квалификации на Чемпионат Европы-2022 украинцы дважды сыграют со сборной Фарерских островов.
Ранее свой состав на сбор огласила мужская сборная России по гандболу. Однако представителей пермского клуба в нём оказалось. Россиянам предстоят два поединка со сборной Чехии. Они запланированы на 10 и 15 марта соответственно.
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