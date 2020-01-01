Григорий Серёдкин Четыре гандболиста «Пермских медведей» вызваны в сборную Украины Их национальная команда дважды сыграет со сборной Фарер Поделиться Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Сразу четыре игрока пермского ГК «Пермские медведи» вызваны на сбор национальной команды Украины. Это Евгений Жук, Евгений Буйненко, Эдуард Захаров и Александр Кириленко, сообщает клубная пресс-служба.

10 и 14 марта в рамках квалификации на Чемпионат Европы-2022 украинцы дважды сыграют со сборной Фарерских островов.

Ранее свой состав на сбор огласила мужская сборная России по гандболу. Однако представителей пермского клуба в нём оказалось. Россиянам предстоят два поединка со сборной Чехии. Они запланированы на 10 и 15 марта соответственно.

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