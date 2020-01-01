Елена Синица
Прикамье вошло в ТОП-10 регионов РФ по росту тарифов на вывоз ТКО
Пермский край занял седьмое место среди регионов РФ по росту тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Так, по данным на январь 2021 года, тариф на вывоз ТКО в регионе вырос до 80,1 руб. с человека. В сравнении с январём прошлого года тариф вырос на 9,9 %.
Лидером по росту цен на вывоз ТКО для населения стала Новосибирская область — там они увеличились сразу на 39,2% ( до 83,4 руб.). Далее по динамике роста цен следуют Татарстан (рост на 24,8%, до 89,8 руб./чел.), Омская область (+20,9%, до 90,5 руб./чел.), Приморский край (+17%, до 76,7 руб./чел.), Свердловская область (+15%, до 115,5 руб./чел.), Республика Алтай (+11,8%, до 113,1 руб./чел.), Пермский край (+9,9%, до 80,1 руб./чел.), Астраханская область (+9,7%, до 98,4 руб./чел.), Кировская область (+8%, до 97,4 руб./чел.) и Башкортостан (+7,1%, до 75 руб./чел.).
Напротив, снижение тарифа по вывозу ТКО отмечено в Северной Осетии (-18,5%, до 54,9 руб./чел.), Адыгее (-9,9%, до 76,9 руб./чел.), Магаданской области (-9,2%, до 73,9 руб./чел.), Саратовской области (-9,1%, до 3,1 руб./кв. м, или примерно до 92,7 руб. с человека*), Кабардино-Балкарии (-7,3%, до 57,8 руб./чел.), Белгородской области (-5,9%, до 88,1 руб./чел.), Красноярском крае (-5,2%, до 78,9 руб./чел.), Волгоградской области (-4,7%, до 100,9 руб./чел.), Ленинградской области (-3,8%, до 5,39 руб./кв. м, или примерно 160 руб./чел.) и Брянской области (-3,7%, до 77,1 руб./чел.).
В целом по России за год стоимость вывоза бытового мусора в среднем увеличилась на 4,05%.
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