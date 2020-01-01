Елена Синица Прикамье вошло в ТОП-10 регионов РФ по росту тарифов на вывоз ТКО Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

Пермский край занял седьмое место среди регионов РФ по росту тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, по данным на январь 2021 года, тариф на вывоз ТКО в регионе вырос до 80,1 руб. с человека. В сравнении с январём прошлого года тариф вырос на 9,9 %.

Лидером по росту цен на вывоз ТКО для населения стала Новосибирская область — там они увеличились сразу на 39,2% ( до 83,4 руб.). Далее по динамике роста цен следуют Татарстан (рост на 24,8%, до 89,8 руб./чел.), Омская область (+20,9%, до 90,5 руб./чел.), Приморский край (+17%, до 76,7 руб./чел.), Свердловская область (+15%, до 115,5 руб./чел.), Республика Алтай (+11,8%, до 113,1 руб./чел.), Пермский край (+9,9%, до 80,1 руб./чел.), Астраханская область (+9,7%, до 98,4 руб./чел.), Кировская область (+8%, до 97,4 руб./чел.) и Башкортостан (+7,1%, до 75 руб./чел.).

Напротив, снижение тарифа по вывозу ТКО отмечено в Северной Осетии (-18,5%, до 54,9 руб./чел.), Адыгее (-9,9%, до 76,9 руб./чел.), Магаданской области (-9,2%, до 73,9 руб./чел.), Саратовской области (-9,1%, до 3,1 руб./кв. м, или примерно до 92,7 руб. с человека*), Кабардино-Балкарии (-7,3%, до 57,8 руб./чел.), Белгородской области (-5,9%, до 88,1 руб./чел.), Красноярском крае (-5,2%, до 78,9 руб./чел.), Волгоградской области (-4,7%, до 100,9 руб./чел.), Ленинградской области (-3,8%, до 5,39 руб./кв. м, или примерно 160 руб./чел.) и Брянской области (-3,7%, до 77,1 руб./чел.).

В целом по России за год стоимость вывоза бытового мусора в среднем увеличилась на 4,05%.

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