Команда «Формулы-1» переименована в честь компании из Прикамья Команда Haas теперь называется Uralkali Haas F1 Team Поделиться Поделиться Твитнуть

Американская команда автогонок класса «Формула-1» Haas и руководство ПАО «Уралкалий» подписали соглашение о титульном спонсорстве. Это подтвердили пресс-службы обеих сторон.

Теперь команда называется Uralkali Haas F1 Team, название компании будет нанесено на борта гоночных болидов.

«В рамках спонсорского проекта «Уралкалий» представляет свой обновленный логотип, который будет способствовать повышению уровня узнаваемости компании, являющейся крупнейшим производителем калийных удобрений в России», — пояснили в пресс-службе ПАО «Уралкалий».

Дебют для публики нового вида гоночного болида VF-21 будет представлен 12 марта во время начала предсезонных испытаний в Бахрейне.

Напомним, что в нынешнем сезоне одним из гонщиков команды является сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин. Его партнёром по команде стал сын ленегдарного Михаэля Шумахера — Мик.

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