Елена Синица Общественник Денис Галицкий стал официальным кандидатом на пост главы Перми Он сдал документы в последний день приёма Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Галицкий

Константин Долгановский

Документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы города подал общественник Денис Галицкий. Об этом он сообщил в личном аккаунте на Facebook.

«Первым делом на посту мэра подпишу декрет о защите лбов — необходимо прибить что-нибудь мягкое на балку лестницы, расположенное ниже, чем предписано пожарными...

Кандидат № 11 мог сегодня пострадать», — написал Денис Галицкий.

Таким образом, на сегодняшний день официальными претендентами на пост главы Перми, кроме Галицкого, стали политолог и кандидат исторических наук Виталий Ковин, глава Пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко, координатор «Пермского бегового сообщества» Александра Гуляева, и несколько не столь известных широкой публике персон — банкир Андрей Золотарёв, Евгений Рожков, Галина Широкова.

Отметим, что сегодня — последний день приёма документов. Но врио главы Перми Алексей Дёмкин пока не сдал документы.

Окончательное решение о градоначальнике примет Пермская городская дума ориентировочно 18 марта.

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