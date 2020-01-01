На разработку генпланов и правил землепользования муниципалитетов Прикамья выделят более 100 млн руб. Подписаны соглашения с 21 муниципальным образованием Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В четверг, 4 марта, во время первого заседания краевого градостроительного совета, и.о. министра имущества и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова сообщила о ходе реализации создания генпланов и правил землепользования и застройки в муниципалитетах.

Так, по её словам, на 2021 год запланировано выделение краевых субсидий на суммы 53,3 млн руб., на 2022 год — 53,4 млн руб.

На этот год подписаны соглашения с 16 муниципальными образованиями. Из них городские округи: Горнозаводский, Очёрский, Ильинский, Октябрьский, Нытвенский, Губахинский. Муниципальные округи: Берёзовский, Александровский, Ординский, Гайнский, Кочёвский, Кудымкарский, Юрлинский, Бардымский, Еловский, Куединский, Карагайский, Частинский.

На 2022 год подписаны соглашения с Кизелом, Оханским и Краснокамским, Гремячинским городскими округами, Уинским муниципальным округом.

При этом со всеми ними создание градостроительной документации происходит на основе софианснирования, когда 75-85% средств — из краевого бюджета, остальные — из местных.

Ведерникова отметила, что Чайковский городскрой округ и Юсьвинский муниципальный округ разрабатывают документацию за собственный счёт.

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