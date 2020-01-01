Елена Синица Губернатор Прикамья хотел бы, чтобы в здании бывшей поликлиники на ул. Пермской разместилась гостиница Также он сообщил о договорённости передачи в концессию нескольких исторических зданий в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В интервью порталу 59.ru губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о своём желании разместить гостиницы в некоторых домах — памятниках архитектуры в центре города.

В частности, речь шла о здании бывшей поликлиники на ул. Пермской, 45.

«Я хочу, чтобы была гостиница в здании бывшей поликлиники напротив сгоревшего дома на Пермской. Логично было бы сделать там детские кафе или ещё что-то, гостиницу недорогого уровня, чтобы можно было ребят, которые приезжают из других городов, например на представления ТЮЗа или иных пермских театров, либо хотят просто погулять по городу, оставить переночевать с родителями», — отметил Дмитрий Махонин.

Кроме этого, губернатор сообщил о наличии небольших проектов по размещению в таких зданиях гостиниц.

«Я убедил одного предпринимателя, и ждём частную инициативу — взять в концессию несколько домов — памятников архитектуры — в центре Перми, которые сейчас находятся в плачевном состоянии, привести их в порядок и разместить там, например, гостиницы».

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