Елена Синица В марте в Перми пройдёт благотворительный фестиваль «Женское лицо» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С 12 марта по 2 апреля в Перми состоится благотворительный фестиваль «Женское лицо» (6+). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На площадке лаборатории TAK TO DA SCHOOL (ул. Ленина, 44, Старокирпичный переулок) будут проходить кино- и театральные события, а также нетворкинг для взрослых и детей.

В программу фестиваля входят мероприятия, направленные на заботу женщин о себе. В том числе будут проходить занятия йогой, лекция о природе альтруизма, public talk о деле жизни, женский музыкальный концерт.



В событиях фестиваля примут участие художница Любовь Шмыкова, актриса Юлия Колмогорова, директор Центра «ГРАНИ» Светлана Маковецкая, нейробиолог Софья Куликова, театр «Новая драма», инклюзивный театр-студия «Пространство любви», студия йоги «Кора», экологический проект «Разделяю сердцем».



Программа фестиваля:



12 марта, пятница, 19:00

Вечеринка открытия выставки «Женское лицо»



13 марта, суббота, 17:00

Семейная мастерская «Рисуй соловья»



13 марта, суббота, 19:00

Просмотр фильма «Рождество кота Боба»

Режиссёр — Чарльз Мартин



19 марта, пятница, 19:00

Public talk «Дело жизни или дело для жизни»



20 марта, суббота, 16:00

Йога с котиками



20 марта, суббота, 19:00

Спектакль «Стихи звучали просто душно»



21 марта, воскресенье, 12:00

Йога-нидра «Баланс заботы»



26 марта, пятница, 19:00

Литературно-музыкальная композиция Ritratto di donna



14 марта, воскресенье, 17:00

Лекция «Доброта в моём мозге: взгляд нейробиолога на природу женского альтруизма»



27 марта, суббота, 17:00

Лекция «Женское лицо мирового экоактивизма»



28 марта, воскресенье, 12:00

Семейная мастерская «Равновесие»



2 апреля, пятница, 19:00

Музыкальная вечеринка закрытия

Подробную программу смотрите по ссылке.

Зарегистрироваться на мероприятия фестиваля можно через сервис TimePad. Вход на мероприятия бесплатный или за пожертвования (но необходима обязательная регистрация). Все вырученные средства с мероприятий за пожертвование будут распределены между семью благотворительными организациями.

Партнёрами благотворительного фестиваля также стали творческая лаборатория TAK TO DA SCHOOL, «Пермская синематека», компания Reactor Video, Старокирпичный переулок, сеть гипермаркетов ОФИСМАГ, магазин авангардной моды Arta, модное пространство «Истории», нижнее белье «Ася», арт-вечеринки «Авокадо-пати», кондитерская-кафе Testofila, кафе «Нанук», кофейня «Дзен». Проект проходит при финансовой поддержке Росмолодёжи.

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