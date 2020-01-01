За минувшие сутки в Прикамье скончались 16 пациентов, инфицированных COVID-19 При этом динамика новых случаев заражения снижается 22-е сутки подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 174 новых случая заражения COVID-19. Динамика снижения количества новых случаев наблюдается 22-е сутки подряд.

Также за сутки вылечились 247 человек, 11 пациентов скончались непосредственно от коронавируса, пятеро — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 47 566 случаев заражения, 39 918 человек вылечились, 2953 — скончались (1763 — непосредственно от коронавируса, 1190 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 1974 человека, госпитализированы 833, к аппаратам ИВЛ подключены 65 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 41,6%.

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