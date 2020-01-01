Елена Синица Superjob: пермяки оценили работу системы здравоохранения во время пандемии на 2,6 балла Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки оценили уровень поддержки и взаимопомощи жителей города во время пандемии коронавируса на 2,6 балла по пятибалльной шкале. Об этом сообщает служба исследований Superjob.

Кроме этого, жители Перми также на 2,6 балла оценили работу системы здравоохранения в период пандемии. Чуть более высокий балл получила система образования — 2,9 балла.

Самые высокие оценки получили данные направления в Казани. Там работу систем образования и здравоохранения оценили в 3,4 балла, а уровень взаимопомощи населения — в 3,3 балла. Ниже всего работу системы здравоохранения оценили в Волгограде — 2,5 балла.

Самый низкий балл получила также работа системы образования в Воронеже — 2,6 балла. В этих городах и самые низкие оценки уровня взаимопомощи населения (по 2,5 балла).

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