Елена Лодыгина журналист Губернатор Прикамья допустил, что после переезда инфекционной больницы на ул. Революции может быть построено жильё для медиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава региона Дмитрий Махонин предложил на территории действующей инфекционной больницы, когда площадка освободится, построить жильё для медиков. А в будущем для медицинских работников по соцпрограммам строить дома в больничных городках. Об этом он заявил в интервью порталу 59.ru.

«Напомню, что этот участок попадает под завершение расширения улицы Революции. А дальше посмотрим, что делать с оставшейся частью участка. Он ликвидный, и если мы примем решение его продавать, будем продавать по справедливой цене. Но это если он не потребуется для нужд медицины. Возможно, там будет жильё для медиков. Я давно думаю над тем, чтобы в больничных городках по соцпрограммам возводить дома для медперсонала», — пояснил он.

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