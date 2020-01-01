Елена Лодыгина журналист Дмитрий Махонин объяснил, почему инфекционная больница в Перми будет построена по образцу Казани Также пояснил, почему в период пандемии в регионе не строились быстровозводимые клиники Поделиться Поделиться Твитнуть

Инфекционная больница в Казани. Фото: пресс-службы главы Республики Татарстан

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью порталу 59.ru заявил, что срочное строительство инфекционной больницы в период пандемии коронавируса не было необходимо. Так как свободное количество коек в регионе было раз в пять больше, чем эти 300 коек, которые они бы начали строить в срочном порядке, как это сделали в других городах, таких как Уфа и Челябинск.

«Вопрос: мы хотим чего? Просто успокоить жителей? Сказать: «Вот мы построили инфекционку, коронавирус ушёл». Люди не будут болеть? Или мы всех поместим на эти 300 коек, хотя у нас есть свободные койки в больницах? Это раз. Вы должны понимать — как будет развиваться коронавирусная инфекция, никто не знал и не мог предположить, мы могли все заболеть ещё весной. Больший пик мы получили осенью. Люди устали находиться в напряжении, стали забывать о мерах защиты. Я не мог предположить, никто не мог предположить, сколько у нас будет [выявленных заболевших] каждый день — 200, 300 или больше. И срочное строительство инфекционки на 300 коек не решило бы проблему», — заявил глава региона.

По его словам, региону нужна хорошая капитальная современная инфекционная больница, которую можно было бы построить только при наличии вспомогательных помещений, как это было сделано в Казани на территории действующей инфекционной больницы. В Перми такой возможности не было, так как действующая инфекционная больница находится в старых корпусах, и делать из них вспомогательные помещения для новой больницы невозможно. Поэтому краевым властям потребовалось время, чтобы определиться с земельным участком.

«Осенью было принято решение, что мы будем использовать участок, который находится на Нагорном, рядом со СПИД-центром. Лаборатория общая, нам не надо будет тратить на неё дополнительные деньги. Чтобы казанский проект был использован, он должен попасть в реестр федерального Минстроя, он должен быть рекомендован для дальнейшего использования, и это всё — время», — пояснил Дмитрий Махонин.

Напомним, изначально строительство инфекционной больницы в Перми планировалось реализовать на принципах государственно-частного партнёрства с компанией «МедИнвестГрупп». В сентябре 2020 года было подписано соответствующее соглашение. Но уже в феврале было принято другое решение — строить больницу за бюджетный счёт и взять за основу казанский проект. На эти цели из краевого бюджета будет выделено 1,8 млрд руб. Первую очередь больницы планируется сдать в строй в 2021 году.





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