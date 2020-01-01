Елена Лодыгина журналист Министерство финансов Пермского края возьмёт кредит в коммерческом банке на 19 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам аукционов министерство финансов Пермского края привлечёт краткосрочные возобновляемые кредитные линии на общую сумму 19 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пять кредитных линий предусматривают лимит до 3 млрд руб. каждая, ещё две — до 2 млрд руб. каждая. Часть кредитных линий действует с 1 июня по 30 сентября 2021 года, другая часть — с 1 апреля по 30 июля 2021 года. Привлечённые средства планируется направить на покрытие бюджетного дефицита.

Кредиты будут выданы под 5,25% годовых. За пользование этими кредитными линиями власти заплатят в общей сложности до 278 млн руб. Напомним, в 2021 году бюджетный дефицит может достичь 18 млрд руб., в 2022 году — 20,1 млрд руб., в 2023-м — 20,8 млрд руб.

В прошлом году краевой минфин, чтобы погасить кредит перед федеральным казначейством в сумме 6,9 млрд руб., привлёк кредит в коммерческом банке на 8 млрд руб. под 5,25% годовых.

Всего за три года власти намерены привлечь кредитов в коммерческих банках на сумму свыше 333 млрд руб.: 87,9 млрд руб. — в 2021 году, 111 млрд руб. — в 2022 году, 134,9 млрд руб. — в 2023 году.





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