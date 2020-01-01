Финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин пройдёт в Чайковском без зрителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: «Рождественское турне Пермский край» vk.com/xmastournament

Финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (0+), а также финал мужского Континентального кубка (0+), которые запланированы на 26–28 марта в чайковском комплексе «Снежинка», пройдут без зрителей.

Как уточнили в краевом минспорта, это требование Международной лыжной федерации (FIS) и относится ко всем местам, где проходят соревнования.

При этом организаторы обещают трансляцию соревнования в соцсети «ВКонтакте».

На соревнования заявились представители сборных России, Австрии, Канады, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Казахстана, Японии, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, Швеции и США.

Одновременно с финальными этапами Кубка мира у женщин Чайковский примет также финал мужского Континентального кубка. На него уже поступили заявки от десяти национальных сборных: Австрии, Германии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Казахстана, Кореи, Румынии, США и Турции.

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