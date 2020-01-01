В Горнозаводске комплексно отремонтируют одиннадцать многоквартирных домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

Фонд капитального ремонта Пермского края заключил три договора на проведение строительно-монтажных работ по ремонту одиннадцати домов в Горнозаводске. Стоимость работ по договорам составляет порядка 37 млн руб. Подрядчики обязаны завершить все работы не позднее октября 2021 года.

«Комплексный подход к капитальному ремонту позволяет нам выполнить работы более качественно. Выходя на объект, подрядчики выполняют сразу несколько взаимосвязанных видов работ», — рассказывает главный инженер Фонда капитального ремонта Пермского края Евгений Першин.

На семи домах — на ул. Кирова, 54, 56, 57, 58, 59, 64 и 66 — капитально отремонтируют фасады и крыши и системы холодного водоснабжения. Кроме этого, на ул. Кирова, 58 будут установлены общедомовые приборы учёта потребления ресурсов холодного водоснабжения. Ремонт домов проведут подрядчики «РегионТехсервиса» и «РусРазвития».

Ещё на четырёх домах — на ул. Свердлова, 60, 64, 65 и 66 — проведут ремонт крыш, фасадов и систем холодного водоснабжения. По двум адресам — ул. Свердлова, 65 и 66 — установят общедомовые приборы учёта потребления ресурсов холодного водоснабжения. Работы проведёт подрядчик «РусРазвитие». Всего на 11 домах проведут 36 видов работ. К системам холодного водоснабжения приступят в ближайшее время, а крыши и фасады начнут ремонтировать, как только позволят погодные условия.

Фонд капитального ремонта выбрал подрядчиков по итогам электронных аукционов. По закону работы по капитальному ремонту может выполнять только та организация, которая состоит в реестре квалифицированных подрядчиков (РКПО).

Среди требований, которым обязан соответствовать претендент, — отсутствие задолженности по налогам, отсутствие неисполненных или расторгнутых договоров на капитальный ремонт и ряд других требований, которые призваны повысить качество проводимых работ.

Отбор подрядчиков является обязательной мерой и служит для улучшения качества работ по капитальному ремонту. Например, организация, которая ранее срывала сроки проведения ремонтов или делала его некачественно, уже не имеет права участвовать в аукционах на проведение капитального ремонта, которые организует фонд.

Всего в 2021 году строительно-монтажные работы проводятся на 620 многоквартирных домах в 42 муниципалитетах края.

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