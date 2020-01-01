По мнению ассоциации «Пермские строители», если не вовлекать новые участки, то объём жилищного строительства сократится вдвое Минимущества планирует решить проблему программой развития застроенных территорий Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 3 марта, состоялось второе заседание созданного в этом году комитета по строительству Пермской торгово-промышленной палаты.

В рамках заседания представитель ассоциации «Пермские строители» Борис Николаев выступил с презентацией о дефиците участков под жилищную застройку. Согласно ей, если ситуация не изменится, то в ближайшие годы будет наблюдаться резкое сокращение объёмов жилищного строительства.

По инерции в этом и следующем году в регионе будет введено более 1 млн кв. м жилья, но с 2022 года начнётся резкое падение: в 2023 году — 851 тыс. кв. м (из них 340 тыс. кв. м — многоквартирное), в 2024-м — 738 тыс. кв. м (из них 220 тыс. кв. м — многоквартирное), в 2025-м — 604 тыс. кв. м (из них только 80 тыс. кв. м — многоквартирное).

Всего, по его мнению, для застройки требуется 85 га земли только на территории Перми.

Как отметила и. о. министра имущества и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова, в Прикамье создаётся банк земельных участков для застройки, также активное внедрение получит проект комплексного развития территорий.

По её словам, сейчас разрабатываются нормативно-правовые акты для её запуска, но запуск невозможен без законодательных нововведений на уровне Федерации. Она отметила, что сейчас в Москве этот вопрос прорабатывается и новая информация будет известна «через две-три недели».

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