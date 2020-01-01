Елена Синица За год в Прикамье средний размер автокредита вырос на 10,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2021 года в Пермском крае средний размер выданных автокредитов составил 752,9 тыс. руб. Это на 10,4% больше, чем в январе 2020 года (в январе 2020 года — 681,9 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в январе 2021 года средний размер выданных автокредитов составил 907,8 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 13,4% (в январе 2020 года — 800,2 тыс. руб.).

По данным на январь 2021 года, самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров по объёмам автокредитования) был отмечен в Москве (1368,3 тыс. руб.), Московской области (1127,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (1073,8 тыс. руб.), Краснодарском крае (984,2 тыс. руб.), а также в Тверской области (981,8 тыс. руб.).

Также среди регионов из ТОП-30 за год наивысший рост среднего чека выданных автокредитов был зафиксирован в Кемеровской (+89,2%) и Тверской (+24,2%) областях, Республике Татарстан (+19,4%), а также в Оренбургской (+18,8%) и Самарской (+17,2%) областях. В то же время в некоторых регионах было отмечено снижение среднего размера автокредита. В их числе Иркутская область (-4,5%) и Красноярский край (-2,6%).







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