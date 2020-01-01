Проектирование долгостроя на ул. Юнг Прикамья осуществит «КС-Девелопмент» Оно должно быть завершено в течение 11 месяцев с момента заключения контракта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги аукциона на проектирование для достройки пермского проблемного многоквартирного 18-этажного дома по адресу ул. Юнг Прикамья, 14. Победителем стало ООО «КС-Девелопмент».

Компания разработает проект и завершит строительство за 12,2 млн руб. Отведённое время на проектирование — 11 месяцев со дня заключения контракта.

Согласно законодательству дом должен быть достроен и введён в эксплуатацию в течение трёх лет с момента передачи прав на объект региональному Фонду защиты прав дольщиков.

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