Проектирование долгостроя на ул. Юнг Прикамья осуществит «КС-Девелопмент»
Оно должно быть завершено в течение 11 месяцев с момента заключения контракта
Подведены итоги аукциона на проектирование для достройки пермского проблемного многоквартирного 18-этажного дома по адресу ул. Юнг Прикамья, 14. Победителем стало ООО «КС-Девелопмент».
Компания разработает проект и завершит строительство за 12,2 млн руб. Отведённое время на проектирование — 11 месяцев со дня заключения контракта.
Согласно законодательству дом должен быть достроен и введён в эксплуатацию в течение трёх лет с момента передачи прав на объект региональному Фонду защиты прав дольщиков.
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