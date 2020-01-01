Депутаты Заксобрания одобрили расширение льгот по «упрощёнке» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На экономическом комитете Законодательного собрания Пермского края депутаты поддержали поправки о включении туризма, отдыха и развлечений в перечень отраслей, в отношении которых в 2021 году продолжат действие пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения.

Напомним, в первоначальном варианте законопроекта пониженные ставки были введены для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в торговле непродовольственными товарами и в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков. По мнению парламентариев, необходимо расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Поправкой депутата Романа Водянова предложено дополнительно поддержать ещё несколько отраслей: класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» и подкласс 93.2 «Деятельность в области отдыха и развлечений» класса 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

Объём выпадающих доходов краевого бюджета в результате распространения снижения ставок по УСН для данных сфер оценивается в 144,3 млн руб. Поправка принята единогласно.

«Инициатива, безусловно, правильная и своевременная. Вместе с губернатором и правительством мы нашли возможность поддержать ещё ряд предприятий малого и среднего бизнеса. Важно, что мнение депутатов было учтено, ведь оно базируется на отзывах наших избирателей», — прокомментировал решение депутатов спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении в марте. Нормы принятого закона планируется распространить на правоотношения, возникшие с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно.

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