В Перми по решению суда временно закрыли букмекерскую контору
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Судебные приставы закрыли букмекерскою контору на ул. Мира, 106а в Перми. В помещении были нарушены требования пожарной безопасности, сообщает сайт газеты «Пятница» со ссылкой на пресс-службу УФССП.
Суд решил приостановить деятельность конторы ещё до окончательного решения, так как существует угроза для людей. Приставы опечатали здание. Сотрудники планируют проводить проверки регулярно.
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