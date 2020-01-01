В Перми по решению суда временно закрыли букмекерскую контору Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП РФ по Пермскому краю

Судебные приставы закрыли букмекерскою контору на ул. Мира, 106а в Перми. В помещении были нарушены требования пожарной безопасности, сообщает сайт газеты «Пятница» со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Суд решил приостановить деятельность конторы ещё до окончательного решения, так как существует угроза для людей. Приставы опечатали здание. Сотрудники планируют проводить проверки регулярно.

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