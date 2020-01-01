Елена Лодыгина журналист В Перми адвоката госпитализировали в тяжёлом состоянии после нападения на него Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми совершено нападение на адвоката Евгения Елькина, который является членом квалификационной комиссии адвокатской палаты Пермского края. Происшествие случилось 1 марта утром на парковке рядом с домом. Адвокат в тяжёлом состоянии госпитализирован в одну из пермских больниц.

МВД возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, дело передано в краевое управление Следственного комитета. По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», в рамках расследования задержаны двое жителей Пермского края.

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