В Прикамье — очередное снижение количества новых случаев заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 177 новых случаев заражения COVID-19. Динамика снижения количества новых случаев наблюдается 21-е сутки подряд.

Также за сутки вылечились 253 человека, шесть пациентов скончались непосредственно от коронавируса.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 47 392 случая заражения, 39 671 человек вылечился, 2937 — скончались (1752 — непосредственно от коронавируса, 1185— от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2044 человека, госпитализированы 855, к аппаратам ИВЛ подключены 68 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 41,4%.





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