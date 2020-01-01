Из-за ремонта 3 марта в Перми не работают три светофора Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Из-за профилактических работ в среду, 3 марта, в Перми временно отключены три светофора. Об этом сообщает колл-центр города Перми.

В частности, с 9:00 уже не работает светофор на перекрёстке ул. Лянгасова и Январской в Орджоникидзевском районе (возобновление работы запланировано на 18:00).

Также с 8:00 (и до 14:00) не работает светофор на перекрёстке ул. Пушкина и Максима Горького, до 18:00 отключён светофор на ул. Революции, 58.

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