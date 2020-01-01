Мария Сыропятова Прикамские промышленники заявили об острой нехватке квалифицированных специалистов и подрядчиков На эту тему состоялся круглый стол Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во вторник, 2 марта, состоялся круглый стол с участием губернатора Дмитрия Махонина и представителей крупных промышленных предприятий Пермского края. Одной из центральных тем обсуждений стала нехватка квалифицированных рабочих и подрядчиков для реализации инвестиционных проектов.

«В России нет организаций, которым под силу самостоятельно построить новый завод. Например, мы не смогли найти по всей стране 85 сварщиков высокого давления. В итоге наняли турецкую компанию, и на объекте работали специалисты из Турции и Индии», — заявил председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.

На эту же проблему обратил внимание и руководитель ООО «Суксунский оптико-механический завод» Иван Колчанов. По его словам, из-за роста спроса на продукцию маркет-плейсов в последние годы на рынке труда резко вырос спрос комплектовщиков.

Директор ООО «Краснокамский завод ЖБК» Константин Меновщиков признал, что сейчас есть проблема и с недостатком инженеров:

«Когда я в 2004 году оканчивал строительный факультет политеха, то в год выпускалось 120 специалистов, а сейчас их количество снизилось до 30».

При этом он обратил внимание на то, что представители крупных промышленных предприятий в Пермском крае могли бы больше внимания обращать на возможности местных подрядных организаций:

«Мы возим наши железобетонные конструкции за 1,2 тыс. км, успешно конкурируя там с местными подрядчиками. Мы вынуждены искать подряды за пределами региона».

При этом выход из сложившийся ситуации, по его мнению, — если местных подрядчиков будут привлекать на стадии проектирования проектов.

«В ближайшее время будем пересматривать финансирование капитальных ремонтов. Будем объявлять пятилетние тендеры с гарантированным объёмом работ. Может быть, тогда появятся серьёзные игроки», — высказал предположение директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.

По мнению депутата Государственной думы России Игоря Сапко, именно сейчас появляется «окно возможностей» для развития промышленной кооперации.

«Любой кризис — это всегда возможности для качественных изменений и рывка вперёд. Важно именно сейчас определиться с приоритетами и следовать им в долгосрочной перспективе. Среди них — развитие промышленной кооперации и государственно-частного партнёрства», — отметил депутат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.