Частные инвестиции в автовокзалы и автостанции Пермского края могут составить 160 млн руб. Пока планируется передать в концессию 18 объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

18 автовокзалов, автостанций и кассовых аппаратов по обслуживанию пассажиров межмуниципальных автобусных маршрутов Пермского края планируется отдать в концессию.

Как отметил 3 марта на заседании регионального правительства министр экономического развития и инвестиций Эдуард Соснин, предложение о передаче в концессию поступило от ООО «Автовокзалы Прикамья». Компания предлагает «взять» объекты на 20 лет с вложением в их инфраструктуру порядка 160 млн руб.

При этом правительство Прикамья утвердило перечень объектов, которые планируется в этом году передать в концессию, — всего 18 объектов: главный пермский автовокзал, автостанция «Южная», а также вокзалы и станции в Усть-Качке, Добрянке, Кудымкаре, Верещагино, Нытве, Барде, Осе, Чернушке, Лысьве, Очёре, Сиве, Суксуне, Уинском, Орде, Карагае, Ильинском.

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