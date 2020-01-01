Власти Прикамья изымут участки под тремя жилыми домами для реконструкции ул. Строителей
Также под изъятие попадает земля под водонапорной башней
Правительство Пермского края опубликовало распоряжение об изъятии земельных участков для реконструкции второй очереди ул. Строителей в Перми на участке от перехода ул. Строителей до пл. Гайдара. Документ подписан губернатором Дмитрием Махониным 17 февраля.
Всего под изъятие попадают 19 участков с расположенными на них зданиями и строениями.
В частности, предполагается изъятие участка под тремя жилыми домами на ул. Трамвайной, 10, 13, ул. Барамзиной, 8 (по этим адресам расположены одно- и двухэтажные дома).
Также под изъятие попадает участок под водонапорной башней на ул. Барамзиной, участки под строениями РЖД на ул. Барамзиной, 10 и Трамвайной, 4а.
Напомним, реконструкция ул. Строителей включает четыре этапа.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.