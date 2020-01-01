Власти Прикамья изымут участки под тремя жилыми домами для реконструкции ул. Строителей Также под изъятие попадает земля под водонапорной башней Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Правительство Пермского края опубликовало распоряжение об изъятии земельных участков для реконструкции второй очереди ул. Строителей в Перми на участке от перехода ул. Строителей до пл. Гайдара. Документ подписан губернатором Дмитрием Махониным 17 февраля.

Всего под изъятие попадают 19 участков с расположенными на них зданиями и строениями.

В частности, предполагается изъятие участка под тремя жилыми домами на ул. Трамвайной, 10, 13, ул. Барамзиной, 8 (по этим адресам расположены одно- и двухэтажные дома).

Также под изъятие попадает участок под водонапорной башней на ул. Барамзиной, участки под строениями РЖД на ул. Барамзиной, 10 и Трамвайной, 4а.

Напомним, реконструкция ул. Строителей включает четыре этапа.

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