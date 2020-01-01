Елена Синица За год в Прикамье средний размер потребкредита вырос на 29% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В январе 2021 года в Пермском крае средний размер потребительского кредита составил 204,2 тыс. руб. Это на 29% больше, чем в январе 2020 года ( в январе 2020-го — 158,3 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным исследования, в январе 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 224,5 тыс. руб., увеличившись на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в январе 2020 года — 173,1 тыс. руб.).

В январе 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (482,4 тыс. руб.), Московской области (360,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (335,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (332,1 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (295,4 тыс. руб.).

При этом в январе 2021 года самую серьёзную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров по объёмам потребкредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Приморский край (+50,2%), Ленинградская (+49,6%), Иркутская (+44,5%) и Кемеровская (+43,5%) области, а также Красноярский край (+36,2%).

Меньше всего в ТОП-30 регионов средний чек по потребкредиту за год вырос в Санкт-Петербурге (+17,6%), Ростовской области (+18,3%) Краснодарском крае (+21,9%) и Челябинской области (+22,1%), В Москве средний размер потребительского кредита за тот же период увеличился на 23,6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.