Елена Синица HeadHunter: Жители ПФО реже других готовы снизить свои зарплатные ожидания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства, — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Дальневосточном ФО и Московском регионе. Меньше всего таких соискателей оказалось на Урале и в Приволжском ФО. Об этом сообщает служба исследований рекрутингового портала hh.ru.

Отмечается, что в целом по стране начинающие специалисты являются наиболее гибкими в отношении формирования своих зарплатных ожиданий. Меньше всего на такую меру согласны пойти представители сферы страхования, медицины и фармацевтики, а также автобизнеса.

По данным исследования, жители ПФО находятся в середине рейтинга по уровню обеспокоенности своим положением на рынке труда. Наибольшую обеспокоенность выражают соискатели из Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели на Урале и в Сибири. Кроме этого, ПФО находится на третьем месте среди округов, где соискатели чаще всего ощущают угрозу увольнения.

В России меньше других опасаются сокращений представители индустрии спорта и красоты, а также начинающие специалисты и медики. Представители сферы HR и топ-менеджмента наименее уверены в стабильности своего трудоустройства.

Также в исследовании сообщается, что поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают соискатели из столичных регионов, наименее проблематичным — на Северо-Западе и в ПФО.

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