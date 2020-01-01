Елена Синица С 1 марта начал действовать закон о продлении дачной амнистии Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

С 1 марта вступил в силу закон, продлевающий дачную амнистию на пять лет, то есть до 1 марта 2026 года.

Согласно закону, на пять лет продлевается срок упрощённого порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Для оформления необходимы права на земельный участок, технический план и декларация, составленная собственником. О начале и завершении строительства объектов ИЖС и садовых домов уведомлять не нужно.

«Дачная амнистия» действует уже 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости», — сообщал ранее председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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