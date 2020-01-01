В 2020 году на 45% выросло число обращений предпринимателей в аппарат краевого бизнес-омбудсмена Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По объёмам выданных кредитов на возобновление деятельности Прикамье находится на третьем месте среди регионов Российской Федерации. Об этом в ходе рабочей встречи рассказал главе Прикамья уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Бизнес-омбудсмен представил результаты своей работы за 2020 год. В беседе Дмитрий Махонин подчеркнул важность работы института уполномоченного в регионе.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Благодаря взаимодействию региональной власти, ведомств и аппарата уже удалось серьёзно улучшить показатели индекса административного давления на бизнес в Пермском крае. Наша совместная задача — продолжать создавать в Прикамье среду, комфортную для предпринимателей, формировать среду для привлечения инвесторов.

Павел Новосёлов рассказал, что «по итогам 2020 года, оказавшегося сложным из-за ситуации с коронавирусом, произошло сокращение на 10% числа субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Пермского края. При этом значительно выросло количество самозанятых: большинство из них — как раз бывшие индивидуальные предприниматели, принявшие решения об изменении формы организации своей деятельности».

По слова бизнес-обмудсмена, меры поддержки предпринимательства оказались своевременными. По объёмам выданных кредитов на возобновление деятельности Пермский край — третий среди регионов Российской Федерации.

Уполномоченный сообщил, что в 2020 году в сравнении с предшествующим на 45% выросло число обращений предпринимателей в аппарат омбудсмена. Их поступило 1651, из которых 60% касались различных сложных ситуаций, связанных с COVID-19. Из 678 жалоб на действия надзорных и иных госведомств, поступивших в письменном виде, обоснованными признаны 277 — во всех случаях права предпринимателей были восстановлены.

В ходе встречи губернатор и бизнес-омбудсмен договорились о продолжении сотрудничества в создании условий для развития малого и среднего бизнеса, в формировании для их работы конкурентной среды, а также стимулировании роста предпринимательской активности.

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